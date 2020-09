"5000 à Lens, c'était déjà très très fort" : Franck Haise (RC Lens) salue le public après la victoire face au PSG

C'est bien de gagner en Ligue 1, à Bollaert, face au PSG, mais on en a d'autres à gagner ! Franck Haise, entraîneur du RC Lens

Lens-PSG 1-0 : "5000 à Lens, c'était déjà très très fort", réagit Franck Hais

"Ça fait plaisir !". Les premiers mots de Franck Haise en conférence de presse sont simples mais ils traduisent sa satisfaction, et même sa joie ce jeudi soir après la victoire face au PSG . "On savait que ça serait compliqué, notamment dans la possession mais on avait des arguments à faire valoir et on a réussi à les faire valoir et à remporter une belle victoire. Je suis fier des joueurs, c'est une évidence !", a-t-il ajouté.L'entraîneur lensois estime cette victoire méritée. Au-delà de l'erreur de Bulka, le gardien parisien, qui a offert le but à Ganago, il a vu un promu qui a réussi à contrarier le champion de France, même diminué par l'absence de 7 joueurs testés positifs au Covid-19. "Il y a encore quelques petites erreurs mais la perfection n'existe pas. On a réussi à corriger nos erreurs ce soir. Paris a eu beaucoup le ballon, comme souvent dans le championnat, mais on a réussi à les contrarier. Ils n'ont pas eu beaucoup de tirs car on a bien défendu. Après on peut aussi revenir sur les absences, mais je ne vais pas le faire."Autre motif de satisfaction : le public. Masqué et limité à 5000, il a quand même donné de la voix et porté son équipe pour le retour en Ligue 1 à Bollaert-Delelis : "On ne peut être que fier de ce groupe. Je suis fier du public. 5000 à Lens c'est pas 5000 comme partout, c'était déjà très très fort."L'entraîneur du RC Lens reste évidemment prudent et garde les pieds sur terre. Le long championnat démarre tout juste et le match de dimanche face au promu Lorient appelle déjà une confirmation : "C'est toujours bien de prendre des points. En avoir trois après avoir joué contre Nice et le PSG, c'est bien. Ça va donner confiance. Le plus important sera de renouveler ce genre de performance. C'est bien de gagner en Ligue 1, à Bollaert, face au PSG, mais on en a d'autres à gagner !"