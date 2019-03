6 283 425 € de dons dans les Hauts-de-France lors du Téléthon 2018

Détails du Téléthon par département Nord (59) 2 401 385€ Pas-de-Calais (62) 1 619 288€ Aisne (02) 585 715€ Oise (60) 940 645€ Somme (80) 736 392€

D'une maladie considérée incurable à une vie normale

Alors qu’en fin d’émission, le compteur indiquait 69 290 089 €, le total des dons pour l'édition 2018 du Téléthon a donc dépassé les 85 millions d'euros. C'est un «», selon les mots de l’AFM-Téléthon , au moment de préciser les chiffres de l'édition 2018.le cumul des dons sur les cinq départements représentent L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène. Depuis 1987, cette solidarité - qui s’exprime à travers unsur France Télévisions - permet de rendre disponible des premiers médicaments, les essais cliniques se multiplient Pour Laurence Tiennot Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon, « ce Téléthon 2018 a marqué un tournant dans notre histoire. Nous avons vu, pour la première fois,». « Nous avons entendu les témoignages de malades qui ont retrouvé. Cela montre à quel point le combat que nous menons depuis 30 ans porte ses fruits ! » a-t-elle poursuivi dans un communiqué.Emotion similaire pour le parrain de cette édition 2018, Pascal Obispo : « J’ai rencontré des gens supers et». « Je suis très heureux. Et, moi qui ai visité les laboratoires du Téléthon, rencontré les chercheurs qui y travaillent et les familles qui bénéficient des premiers médicaments qui sortent de ces laboratoires,» a souligné le chanteur.Pour un nouveau grand moment de mobilisation et générosité populaire.