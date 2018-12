6 choses que vous ne savez peut-être pas sur “Les corons” de Pierre Bachelet

Pierre Bachelet n'est pas né dans le bassin minier

PIERRE BACHELET - Les Corons - Clip Officiel



Pierre Bachelet a enregistré un clip de sa chanson à Fouquières-les-Lens

Pierre BACHELET chante "Les corons" dans les corons

Les Corons, tube de l'été !

Patrick Sébastien ne croyait pas au succès la chanson "Les corons" de Pierre Bachelet

French Touch - Pierre Bachelet

C'est le RC Lens qui possède le disque d'or des "Corons"

Feuilleton : des villes et des chants (2/5)

On pourrait presque le croire tant "" sont bien décrits par Pierre Bachelet. Mais non, le chanteur n'est pas né dans le bassin minier. Il est né à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Il a ensuite vécu une partie de son enfance à Calais, la ville d'origine de son père.La famileavait des cousins du côté de Lens mais pas de mineur dans la famille. "Cette chanson-là est pleine de sincérité. c'est le reflet même de la vie de cette époque. Les gens de la mine avaient bien du mal à vivre. J'ai vu comment ils sont morts. Voilà ce que rappelle cette chanson...", disait Pierre Bachelet. C'est son parolier Jean-Pierre Lang qui a écrit la chanson. Pierre Bachelet a composé la musique. "Au départ, ça été une envie de faire une chanson sur le nord. Ça fait longtemps que j'en avais envie. Mais cette chanson, c'est aussi une chanson sur l'enfance, l'amour...", expliquait à sa sortie le chanteur qui tenait à ce que cette chanson ne soit pas seulement "nordiste"."Pour Pierre, c’est une chanson sur l’enfance, sur les valeurs que les anciens nous laissent. Il disait qu’on pouvait tous s’y retrouver car on a tous notre terril : pour certains c’est une prairie, pour d’autres la montagne, la mer... ", expliquait Françoise, sa dernière épouse.Le 26 juin 1982,se rend dans la région et tourne pour FR3 Nord Pas-de-Calais un clip pour illustrer sa chanson. Il rend visite à d'anciens mineurs de. Il leur explique pourquoi il a écrit cette chanson. Les anciens mineurs lui parlent de leur vie dans ces corons, des coups de grisou. Cette rencontre est entrecoupée de scènes tournées dans les corons et des paysages miniers où Pierre Bachelet chante des extraits de sa chanson.Ce ne sera pas le clip "officiel" de la chanson mais sans doute le témoignage le plus authentique.En 1982,sort son 3ème album en plein mois de juin. Au dernier moment, juste avant sa sortie, il décide de rajouter une chanson en hommage aux mineurs, aux corons... La chanson ne convainc pas tout le monde. Elle est jugée triste. Sa maison de disques est sceptique mais Pierre Bachelet tient bon. L'été suivant, il part en tournée des plages avec Europe 1."T'es un grand malade. Tu ne vas pas leur faire chanter les mineurs en plein été ! La tristesse des corons... Je n'y croyais pas un instant, à cette chanson", raconte Patrick Sébastien, dans un entretien réalisé en hommage aux trente ans de carrière de Pierre Bachelet. Le 45 tours atteindra la 2ème place du hit-parade. Plus 1,2 millions d'exemplaires vendus.Oui,, président du, a bien dans son bureau un disque d'or "Les Corons" de Pierre Bachelet. "Le disque d'or nous a été offert par Fanfan, son épouse. On a fait un hommage quand il est décédé. Et, incroyable, on a passé la chanson des Corons, et ça a été repris naturellement par une partie du public. Et depuis ce temps-là, à la mi-temps, au moment où les joueurs rentrent sur le terrain, il y a la chanson de Pierre Bachelet, et on a la chair de poule quand on entend ça. On a la chair de poule, parce que c'est nous", explique Gervais Martel, ancien président du club de Lens.

Depuis 2005 et la mort du chanteur, "Les corons" est chanté à chaque mi-temps au Stade Bollaert-Delelis. « Je pense qu'à partir du moment où elle a été écrite, cette chanson était vouée à devenir l'hymne du club tant les paroles collent à notre histoire minière et aux valeurs qui vont avec, explique Jonathan, supporter lensois. Elle est devenue tellement emblématique que si un jour le club oublie de mettre la musique à la mi-temps, je pense que le stade la chantera quand même a cappella. »



La chanson a été ré-enregistrée par son fils en 2015, avec un choeur douaisien

EPK Pierre Bachelet Nous l'avons tant Aimé



Iris Mittenaere et Clément Remiens ont dansé une valse sur "Les Corons" en prime-time sur TF1

"Nous l'avons tant aimé". C'est le nom de l'album-hommage àsorti en 21015 à l'occasion des dix de sa mort. C'était un tribute, un disque dans lequel différents artistes reprennent les grands tubes du chanteur : "Elle est d'ailleurs", "Emmanuelle", "Embrasse-la"... Et bien sûr "Les corons".Cette chanson a fait l'objet d'un traitement particulier., fils du chanteur, qui a coordonné le projet n'a pas fait appel à Gilbert Montagné, Patrick Sébastien ou Philippe Lavil comme pour les autres chansons. "Je ne savais vraiment pas quoi faire, raconte-t-il. J'ai appelé Jean-Pierre Lang qui a écrit le texte. On en parlé ensemble. On s'est dit qu'il fallait le truc le plus vrai possible. On a décidé de garder la voix de mon père et sur le refrain une chorale de mineurs." Quentin Bachelet a donc fait appel à la Chorale des mineurs polonais de Douai. Pour coller à l'esprit de cette chanson sur les gens du nord.C'était le 1er décembre 2018 au cours de l'émission "Danse avec les stars". Iris Mittenaere, Miss Univers et originaire de Steenvoorde et Clément Remiens comédien originaire de Maubeuge ont dansé sur "Les Corons" en hommage à leur région.