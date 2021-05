7 offres de reprise pour Office Depot devant le tribunal de commerce de Lille : "la meilleure cause 800 licenciements"

Les salariés d'Office Depot attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Le dénouement devrait avoir lieu très prochainement. Mardi 25 mai, le tribunal de commerce de Lille examine les offres définitives de reprise.

Le 5 février dernier, l'entreprise spécialisée dans les fournitures de bureau, dont le siège se trouve à Senlis dans l'Oise, a été placée en redressement judiciaire. Pour le groupe Aurelius, propriétaire de l'entreprise depuis 2017, cette situation résulte de la crise sanitaire. Pour les salariés c'est plutôt la mauvaise gestion du groupe qui a fait plonger l'usine.

Résultat, avec 60 magasins, 22 plateformes logistiques et 3 entrepôts à travers la France, près de 1600 salariés sont sur la sellette, sans compter les intérimaires, les fournisseurs et les prestataires externes.

Depuis plus de trois mois, ils attendent désormais une solution de reprise. Le 20 avril dernier, le tribunal de commerce de Lille devait désigner un repreneur parmi les 13 candidats. Estimant que les offres n'étaient pas suffisamment abouties, l'administrateur judiciaire a demandé un renvoi. Une situation de plus en plus anxiogène pour les salariés. "C'est bien dans le sens où ça permet de prendre plus de temps pour trouver la meilleure solution, et d'avoir des discussions sereines, affirmait alors Sébastien Fournier, délégué syndical central UNSA et secrétaire du CSEC. Mais pour les salariés, c'est anxiogène. Tant qu'il n'y aura pas de dénouement, ce ne sera pas une situation facile pour eux."

Trois offres "réellement en concurrence"

Aujourd'hui, sept offres ont été déposées devant le tribunal de commerce de Lille, dont trois "réellement en concurrence pour la reprise", selon Sébastien Fournier. L'offre de Deham Management, portée par le directeur général actuel Guillaume de Feydeau reprendrait 930 salariés, mais aussi l'entièreté de l'entreprise.

Les deux autres offres sont davantage centrées sur les magasins. L'une, déposée par Adexgroup, prévoit la reprise de 58 magasins et 628 salariés. L'autre, déposée par la coopérative Alkor Groupe, prévoit la reprise de 50 magasins et de 460 salariés.

"L’offre la mieux-disante cause malgré tout 800 licenciements, déplore Sébastien Fournier. Depuis deux ans, les élus ont alerté et usé de tous les moyens à leur disposition pour empêcher ce sabotage, tous les voyants étant au rouge. Force est de constater que personne n’a agi efficacement, à commencer surtout par l’Etat et les services du Bruno Lemaire au CIRI, qui, alertés dès 2020, et bien que les élus les aient rencontrés à de multiples reprises, n’a pas daigné user de son influence pour infléchir le cours des évènements et stopper le pillage de l’entreprise."

L'audience au tribunal de commerce de Lille débute à 14h. Les salariés ont prévu de se réunir devant le tribunal dès la fin de matinée.