8-Mai : dans le Nord et le Pas-de-Calais, les cérémonies se sont tenues en comité restreint du fait du confinement

#8Mai1945 Avez-vous hissé, comme cette famille de Beaurains, le drapeau tricolore sur votre maison ? Pour célébrer le 75e anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie, le préfet du Pas-de-Calais invite les habitants à pavoiser. #SecondeGuerreMondiale pic.twitter.com/Jfs7eW41rp — Com. Urbaine Arras (@GrandArras) May 8, 2020

Les cérémonies du #8Mai ne pouvant se tenir dans des conditions habituelles, le @Prefet62 vous invite à commémorer la Victoire du 8 mai 1945 en pavoisant votre habitation 🇫🇷.



Si vous ne disposez pas de 🇫🇷, voici un tuto pouvant vous aider à en fabriquer un ⤵️: pic.twitter.com/IKIxroP1p2 — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) May 7, 2020

Valenciennes

Ce matin j'ai présidé la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 aux côtés de Michel Chpilevsky, Sous-Préfet de Valenciennes.

Une cérémonie à la saveur particulière, dans le contexte que nous connaissons, 75 ans après le 8 mai 1945.https://t.co/pLku7Re2Xb pic.twitter.com/04NW3ekOZZ — Laurent Degallaix (@LauDegallaix) May 8, 2020

Roubaix

La commémoration du #8Mai2020 s'est tenue dans des conditions particulières en raison du #Covid_19. La date du #8Mai1945 est reconnue comme celle de la fin de la Guerre, pour #Roubaix la libération de la ville s’est déroulée bien avant : https://t.co/PdNnFnOrpJ 🇲🇫 #8mai pic.twitter.com/Nlt5p7EuuG — Ville de Roubaix (@roubaix) May 8, 2020



Arras

#8Mai1945 Fabien SUDRY, préfet du #PasdeCalais et @FLeturque, maire de @VilleArras ont commémoré le 75e anniversaire de la #victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale en Europe. (1/2) pic.twitter.com/MlJsFxOm2W — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) May 8, 2020

Dunkerque

Nous célébrons aujourd'hui les 75 ans de la fin de la seconde guerre mondiale.

En cette journée particulière, nous pensons à toutes celles et à tous ceux qui furent les combattants de la liberté, qui luttèrent au prix d'énormes sacrifices contre la barbarie. #8Mai2020 pic.twitter.com/Z37SQSLRub — Patrice Vergriete (@P_Vergriete) May 8, 2020



Hénin-Beaumont

🇫🇷 En ce 8 mai, jour du 75ème anniversaire de la Victoire des Alliés face au nazisme, nous rendons hommage à tous ceux qui ont combattu pour la paix et pour la libération de la France. #8Mai1945 #HéninBeaumont pic.twitter.com/AZWLbBreQB — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 8, 2020



Lille

8 Mai : cérémonie de commémoration à Lille, en comité restreint

Images de Jean-Marie Barféty - France 3 Nord Pas-de-Calais

Des cérémonies du 8-Mai sans public ? C'est une première mais en cette période de confinement, le maître mot est d'éviter tout regroupement pouvant participer à la propagation du coronavirus. Les villes ont dû se contenter de cérémonies plus sobres. Les habitants ont eux été appelés à brandir un drapeau à leurs fenêtres.La préfecture du Pas-de-Calais a même partagé un tuto pour expliquer comment fabriquer un drapeau.Laurent Degallaix, maire de Valenciennes, était présent lors de cette cérémonie aux côtés de Michel Chpilevsky, sous-préfet de Valenciennes.Si la date de commémoration est le 8 mai, la ville de Roubaix rappelle que la "libération de la ville s'est déroulée bien avant". Sur le site de la commune, on apprend que : "le samedi 2 septembre 1944, les Allemands ont fui la ville face à l’arrivée des résistants dans la région et vers 14 heures, Victor Provo le Maire de l’époque proclame la libération de Roubaix."La cérémonie, sans public, a eu lieu Place Foch, au monument aux morts, à Arras en présence du maire de la ville, Frédéric Leturque et du préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry.Le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete a eu une pensée "à toutes celles et à tous ceux qui furent les combattants de la Liberté, qui luttèrent au prix d'énormes sacrifices contre la barbarie."La députée du Pas-de-Calais était aux côtés du maire frontiste, Steeve Briois pour cette célébration. Dans un tweet, elle a rendu hommage "à tous ceux qui ont combattu pour la paix et pour la libération de la France."Le préfet de la région des Hauts-de-France et du Nord, Michel Lalande était présent lors de la cérémonie de commémoration organisée Place Rihour à Lille ainsi que la maire, Martine Aubry.

Douai



Lambersart

#8Mai1945 75 ans après la victoire des Alliés et la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe, une cérémonie a été organisée en présence de Nicolas Ventre, secrétaire général adjoint de la préfecture du #Nord , à #Lambersart pic.twitter.com/nuH0jjsvjh — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) May 8, 2020

Le maire de Douai, Frédéric Chéreau arborait un masque aux couleurs de la France à l'occasion de cette cérémonie.Le secrétaire adjoint de la préfecture du Nord était présent à Lambersart pour la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.