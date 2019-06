8 maires des Hauts-de-France, de droite et du centre, signent une tribune de soutien à Emmanuel Macron

Guillaume Delbar (à gauche), maire de Roubaix, en compagnie de Jean-Louis Borloo et Emmanuel Macron en novembre 2017. / © FRANCOIS LO PRESTI / POOL / AFP

"Jje suis toujours à l’UDI et j’y reste", a tenu à préciser Brigitte Fouréhttps://t.co/XQBqpkRspn — Courrier picard (@CourrierPicard) 8 juin 2019

Soixante-douze maires et élus locaux de droite et du centre ont exprimé dans une tribune, diffusée samedi par le Journal du Dimanche , leur soutien à Emmanuel Macron, au moment où le parti de droite Les Républicains subit une crise profonde après sa déroute aux élections européennes."Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France, c'est pourquoi nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement car rien ne se construira sur leur échec", écrivent ces élus.Parmi les signataires, on retrouve six maires du Nord et du Pas-de-Calais, dont trois sont issus des Républicains :(Tourcoing),(Roncq) et(Roubaix). Ce dernier, soutien d'Alain Juppé lors de la primaire de droite à la présidentielle, avait quitté le parti lorsque Laurent Wauquiez en avait pris les commandes fin 2017. Les deux autres sont proches du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gerald Darmanin, ex-LR rallié à Emmanuel Macron.Les centristes(Valenciennes, UDI),(Arras, ex-UDI) et(Saint-Omer, ex-UDI) ont également paraphé cette tribune, mais leur soutien à Emmanuel Macron n'est pas nouveau. La maire d'Amiensfait également partie des signataires, alors qu'elle faisait partie de la liste de l'UDI conduite par Jean-Christophe Lagarde aux dernières élections européennes qui a récolté 2,5% des voix. "Je suis toujours à l’UDI et j’y reste", a-t-elle toutefois signifié samedi au Courrier Picard.Curieusement, le nom de, maire de Wattrelos, figure lui aussi parmi ces signataires, alors qu'il est issu des rangs du PS (dont il a été exclu en 2012) et qu'il fut un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, avant même son élection à la présidence de la République.Refusant de se "laisser réduire à une étiquette, à une consigne de vote, à un appareil partisan", ces 72 élus entendent, "en tant qu'élus de proximité en prise directe avec les réalités des Français (...) prendre (leur) part à ce travail de reconstruction". Evoquant la crise des "gilets jaunes", ils soulignent que "le grand débat voulu par le président de la République" pour y répondre "a révélé les aspirations légitimes de Français qui se sentent délaissés, éloignés, relégués. Il a également souligné le rôle pivot des maires et des élus locaux dans notre République"."Le temps n'est plus aux querelles de chapelles ou aux écuries présidentielles qui spéculent sur 2022. Le temps ne peut pas être à l'opposition systématique qui in fine alimente les extrêmes", font-ils valoir au moment où Les Républicains s'enfoncent dans la crise. LR a subi une débâcle aux européennes avec 8,48% des voix, qui a provoqué le départ de son président Laurent Wauquiez puis celui de son opposante Valérie Pécresse, en attendant la tenue à l'automne d'une "convention nationale" de la droite et du centre organisée par le président du Sénat Gérard Larcher.Le Rassemblement national est arrivé en tête, de 0,9 point, devant le parti présidentiel la République en marche, avec 23,31% des voix contre 22,41%, loin devant les autres partis.