© Blond Bskt via On alerte dans le 59/62

Vers 7h ce samedi, un poids lourd est entré en collision avec une voiture sur l'A1 dans le sens Paris-Lille, à hauteur de Vendeville., rapportent les pompiers. Le conducteur du poids lourd et du véhicule léger sont légèrement blessés. Ils sont hospitalisés à Seclin et Lille.Dans le sens Paris-Lille, l'A1 est coupée au moins jusqu'à 11h30. Le feu a été maîtrisé et les opérations de relevage sont en cours.La sortie obligatoire est celle de Seclin.