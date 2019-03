A16 : la circulation fortement perturbée au 10e jour de la grève des douaniers

Situation toujours chaotique sur l'A16, ce jeudi 14 mars. La grève des douaniers est toujours en cours aux ports de Calais et Dunkerque, entraînantUne file de poids-lourds est en attente le long de l’autoroute A16accès au tunnel, provoquant des perturbations, ainsi que, indique la préfecture du Pas-de-Calais.Des mesures de gestion sont à nouveau prises ce jeudi matin, notamment laà Saint Folquin et Ghyvelde sur l’A16, et à Setques sur l’autoroute A26.Des mesures deont également été mises en place sur l’A16 aux échangeurs 57 et 65 dans le sens Belgique-France. Des perturbations peuvent également apparaître, en répercussion de ce mouvement social, ajoute la préfecture.Depuis dix jours, les agents des douanes ontpour alerter sur les conséquences du Brexit et de protester contre leurs conditions de travail, entraînant des temps d'attente importants. Ils ont refusé, mercredi, le coup de pouce de 14 millions d'euros promis par Bercy pour mettre fin à ce mouvement social. Un, notamment à Dunkerque où cette enveloppe a été rejetée "massivement" par la CFDT-Douanes, majoritaire dans cette administration.