A16 : opération escargot entre Boulogne-sur-mer et Dunkerque, plusieurs kilomètres de bouchon

[Circulation] Opération escargot ce matin à compter de 09H30 au départ de Calais ( Quai du Rhin ) vers échangeur 43 de l'A16 direction Oye-Plage. Le cortège prendra l'itinéraire inverse au retour. La circulation sera perturbée. Evitez le secteur ! — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) January 10, 2020

© SANDRINE LELIEVRE / FACEBOOK / ON ALERTE DANS LE 59/62

L'opération escargot a commencé vers 9h30. Elle est organisée sur l'A16 entre Boulogne-sur-mer et Dunkerque. Dès ce vendredi matin 8h, des perturbations étaient à noter, à l'arrière d'un cortège de quelques dizaines de voitures. Selon la Préfecture, ils roulent à 20 km/h.Les manifestants de la CGT organisent cette opération dans le cadre du mouvement pour la réforme des retraites.Le cortège devrait arriver à Calais vers 10h30 et rejoindre Oye-Plage avant de faire une boucle pour être de retour à Boulogne-sur-mer au plus tard à 13h. Les manifestants n'ont pas eu l'autorisation d'aller au-delà de cet horaire.