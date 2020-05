Attention si vous devez emprunter l'A22. L'autoroute est coupée depuis ce vendredi matin 5h30 dans le sens Belgique-France. Un poids-lourd rempli de terre s'est couché en travers de la chaussée au niveau de Roncq.Les opérations de levage et de dépannage étaient toujours en cours vers 7h30. On compte environ 5 kilomètres de bouchon en amont de l'accident. Selon France Bleu Nord, on ne connait pas encore l'heure de réouverture de l'autoroute.Le chauffeur du camion n'a pas été blessé.