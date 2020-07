Covid-19 : le port du masque désormais obligatoire lors des grands rassemblements extérieurs à Abbeville

J’ai promis un été animé aux Abbevillois, à la fois pour éviter une double-peine à ceux qui ne partent pas en vacances après le confinement et pour accompagner la relance économique. Mais cet été animé doit aussi être un été protégé. Pour cela, nous organisons et encourageons les événements, mais veillons à ce qu’ils s’adaptent aux prescriptions sanitaires. Pascal Demarthe



Une amende de 38 euros

Il ne sera plus possible de sillonner les allées de la Foire de la Madeleine le nez au vent. Jusqu’à présent obligatoire dans les attractions, mais seulement conseillé dans les allées, le port du masque est désormais incontournable. En réaction aux quelques récalcitrants ne respectant pas les consignes pourtant rappelées par les forains, le maire d’Abbeville, Pascal Demarthe, a décidé d’agir et de rendre obligatoire par un arrêté le port du masque "en extérieur lors de grands rassemblements".Cette obligation concerne toute personne âgée de plus de 11 ans et devra être également respectée pour assister au feu d’artifice prévu le 31 juillet dans le cadre de l’événement. Sans quoi "tout contrevenant s’expose à une amende (…) d’un montant de 38 euros", expose le communiqué de presse.La mairie, qui tient à préciser que l’ensemble de ces mesures s’appliquent également à Abbeville, Plage n'écarte pas l'idée que cet arrêté soit le premier d'une longue série : "Le maire d’Abbeville ne s’interdit pas, en fonction de l’évolution de la situation, à prendre des arrêtés supplémentaires pour d’autres rassemblements, comme le marché de plein vent ou les marchés artisanaux nocturnes envisagés par la mairie les vendredis soirs du mois d’août."