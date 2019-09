Abbeville, Roubaix, Cambrai, Lille, Albert... 10 villes du bout du monde liées aux Hauts-de-France

Cambrai en Australie





Saviez-vous que Lille était une ville fantôme ? Que Boulogne Sur Mer était juste à côté de Buenos Aires et qu'on avait tourné plusieurs épisodes de la série True Detective à Abbeville ? Voici dix villes étrangères portant le même nom qu'une commune de la région... et leur histoire qui y est souvent liée.La ville de Cambrai, en Australie (289 habitants) s'appelait autrefois Rhine Villa, référence directe au Rhin. Mais pendant la Première guerre mondiale, au cours de laquelle ont combattu les Australiens, l'existence de nombreuses villes aux noms germaniques ou faisant référence à des lieux en Allemagne était considéré comme anti-patriotique.Rhine Villa fait donc partie des nombreuses villes qui ont changé de nom à cette occasion . De la même manière que Bismarck est devenue Maclagan, Engelsburg est devenue Kalbar ou Rhine River North est devenue The Somme, puis Somme Creek, on a donné en 1918 à Rhine Villa le nom de Cambrai, en référence à la bataille éponyme, en 1917



Il existait autrefois deux Saint-Omer, au Québec. Le premier, près de la frontière américaine, existe toujours sous cette forme et compte 270 habitants. Il tire son nom de la même origine : l'évêque Audomar (qui a donné le gentilé "Audomarois")





Le second Saint-Omer, en Gaspésie, a fusionné il y a une quinzaine d'années avec son voisin Carleton-sur-Mer, mais est toujours connu pour son Refuge d'Oiseaux Migrateurs de Saint-Omer, destiné aux goélands et aux sternes.



© Municipalité de Saint-Omer de L'Islet

© Municipalité de Saint-Omer de L'Islet

© Municipalité de Saint-Omer de L'Islet

Saint-Omer de L'Islet









Lille en Belgique

Ce sont deux villes des Flandres qui n'ont pas grand chose en commun. L'une compte 232 000 habitants, l'autre 16 500 âmes. Cell-ci se trouve dans la partie néerlandophone de la Belgique.La proximité pose en tout cas problème : il n'est pas rare que les courriers se perdent entre l'une et l'autre villes. Pourtant, d'un point de vue flamand il n'y a qu'un seul Lille – le leur – puisqu'ils appellent la nôtre Rijsel.





Chantilly en Virginie (Etats-Unis)

Abbeville en Louisianne (États-Unis)

La ville de Chantilly, aux États-Unis (23 000 habitants) tire son nom d'une ancienne plantation qui était établie au XVIIIsiècle non loin de là, en Virginie.Selon un historien américain spécialisé dans la topographie de cet État , le nom de cette plantation vient bel et bien du Château de Chantilly, dans l'Oise.La ville d'Abbeville, en Louisianne (12 200 habitants) tire directement son nom de la ville picarde : elle a été fondée en 1843 par le Père Antoine Désiré-Megret, justement originaire d'Abbeville.L'homme d'église, qui a lui-même acheté le terrain pour 900 dollars, a conçu le plan de la ville de sorte à le faire ressembler à un village français. Ironie de l'histoire : en étant fondée par un ecclesiastique, la ville de Louisianne justifie son étymologie de "Ville de l'Abbé". Une partie de la série True Detective et le film Le Blob (1988) ont été tournés dans cette ville.

Albert en Australie

© Wikimedia Commons

Roubaix dans le Dakota (États-Unis)

© Sobca / Flickr

La ville d'Albert, en Nouvelle-Galles du Sud, ne compte plus grand monde (82 habitants), même si elle espère attirer les touristes à l'aide d'un hôtel orné d'un piège à lapin gigantesque (article en anglais).Comme de nombreuses villes du Queensland – Amiens Fleurbaix ou Bapaume – Albert fait partie de ces nombreuses villes nommées au sortir de la Première Guerre Mondiale, en hommage à l'effort de guerre australien.La ville de Roubaix, dans le Dakota du Sud est aujourd'hui quasi déserte mais toujours habitée. En 1876, elle a été fondée sous le nom de Lewisville, à l'emplacement d'une mine d'or, appelée "Uncle Sam's Mine", dont l'un des principaux investisseurs était Pierre Wibaux, originaire de Roubaix.Son nom a changé pour Perry, puis lorsqu'un chemin de fer a été construit il a fallu changer à nouveau pour éviter la confusion avec la ville voisine de Terry. On a alors opté pour Roubaix, on hommage à la ville natale de Pierre Wibaux. Il est bordé, non loin, par le Roubaix Lake.





Boulogne Sur Mer en Argentine

© Wikimedia Commons

© FABRICE DUJARDIN / FRANCE 3 NORD-PAS-DE-CALAIS

Calais dans le Maine (États-Unis)

© Wikimedia Commons

© Chriscop19 / Flickr

Lille au Canada

© Alberta Culture and Community Spirit - Royal Alberta Museum, circa 1909 (Mike Forsman)

© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

La ville de Boulogne Sur Mer, près de Buenos Aires (73 496 habitants) fait directement référence à notre Boulogne-sur-Mer, puisque c'est là qu'est mort le général José de San Martin, héros des indépendances sud-américaines notamment en Argentine et au Pérou.L'homme d'État s'était exilé d'Argentine après avoir été accusé de conspiration. Passé par la France, la Belgique et l'Angleterre, il s'installe finalement en 1848 dans le port du Pas-de-Calais, où il décède deux ans plus tard sans jamais avoir perçu sa pension de général.Calais, dans l'État du Maine est comme l'original un port, qui se situe à la frontière du Canada. La ville compte 3 100 habitants.L'endroit était occupé depuis 1779 mais il a fallu attendre 1809, pour que le site d'une plantation devienne une ville à part entière, prenant le nom de Calais en hommage à l'aide apportée par les Français pendant la Révolution américaine.La dernière ville de cette liste n'en est plus vraiment une : Lille, dans l'Alberta, est aujourd'hui une ville fantôme. Fondée en 1901 à l'ouverture d'une mine de charbon, elle a connu un petit pic de population (jusqu'à 400) avant d'être désertée en 1912, à la fermeture de la mine.Ses deux fondateurs étant d'origine lilloise, la ville minière a naturellement pris leur nom. Elle comptait également un four utilisée pour la cokerie, qui avait été importé de Bruxelles. Ces restes, qui sont toujours sur place, font partie du patrimoine de cet État qui les a inscrit dans l'Alberta Provincial Historic Resource. Sur place, on trouve même encore un terril !