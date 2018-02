Abolition de la chasse à courre : le monde de la vénerie contre-attaque

Pierre-Guillaume Creignou, Jean-Pierre Clément et Mathieu Maillet; avec Pierre de Boisguilbert, secrétaire général de la Société de vénerie ; Thomas Petit, maître d'équipage du rallye du Val d'Automne ; Benoît Verdun, chasseur à courre ;

Début février, uneau siège de la Fédération de chasse de l'Oise. Une première offensive médiatique du monde de la vénerie face à de violentes attaques de la part de ses opposants. La société de Vénerie apour gérer la crise.Récemment, les vidéos de défenseurs des animaux et opposants à la vénerie se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Choquée, une grande partie de l'opinion publique a vivement réagi à ce qu'elle considèrent comme uneDes voix se font entendre jusqu'à l'Assemblée Nationale et au Sénat pour abolir la pratique.Des députés de plusieurs groupes, y compris de la majorité, ont plaidé pour une proposition de loi commune, déposée à l’initiative de l’Insoumis Bastien Lachaud.Le petit monde fermé de la chasse à courre a dû s'ouvrir pour. Car Jouer l'ouverture et la transparence pour éteindre une contestation grandissante, c'est aussi pour eux une



On dénombre en France 400 équipages, dont 18 en Picardie. La Picardie est l’une des grandes régions françaises de chasse à courre avec 1080 chasseurs. Ses défenseurs considèrent qu'ils contribuent à réguler la faune alors qu'il n'y a pas assez de prédateurs et une surpopulation. Autre argument, le patrimoine et la tradition.



La chasse à courre tuerait près de 5 000 animaux par an, infiniment moins que la chasse à tir.