Absence de soleil : quelle zone des Hauts-de-France est la plus touchée ?

Depuis décembre, l'astre se fait rare dans le ciel du nord de la France, si l'on compare avec les dix dernières années. Dans les Hauts-de-France, les stations météorologiques de Météo France ont enregistréque les normales saisonnières, calculées sur les dix dernières années (voir points bleus sur la carte ci-dessous).





L'Oise et la région de Beauvais semblent être privilégiées, comme on le constate sur l'infographie ci-dessous. Sur le mois et demi, la zone n'a perdu "que" 19 heures de soleil par rapport aux années précédentes et où le temps a été le plus clair (3 jours entiers). Le temps a été un peu moins clair cet hiver aux alentours d'Abbeville (2 jours et demi) et Saint-Quentin (deux jours et un tiers), et les deux villes ont bénéficié d'un jour et demi de soleil en moins (respectivement 1,40 et 1,47 jour). La métropole de Lille, qui connaît d'habitude le plus modeste ensoleillement (près de 88 heures) est la zone des Hauts-de-France qui perd le plus d'ensoleillement cette année (1,6 jour).





À titre de comparaison, la France connaît dans son ensemble un déficit d'ensoleillement de l'ordre de 30 à 50% par rapport aux normales. Le record est détenu par Rouen, qui n'a reçu les rayons chauds que pendant 41 heures et 39 minutes (1,7 jour) alors qu'il recevait deux fois plus à l'accoutumée (83 heures, soit 3 jours et demi). Si les Hauts-de-France perdent en luminosité, certaines zones en gagnent, comme Sari-Solenzara en Corse (+ 20 heures), Nice (+ 2 heures) et... Colmar (+ 2 heures).