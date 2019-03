Académie d'Amiens : parents et enseignants appellent à l'opération “établissements morts” lundi 25 mars

Les points qui fâchent

Collèges : Au cœur des préoccupations du 2nd degré se trouve la réduction des DGH ou heures d'enseignements. Une réduction qui rime avec suppressions de postes et donc de classes. Les établissements en Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) passeraient notamment de 22 à 25 élèves.

Lycées : Ici, c'est la réforme du bac qui enflamme les débats puisque ce dernier "n'aurait plus vocation à être national". Les enseignants s'inquiètent de la diminution des chances qui touchera particulièrement les élèves en milieu rural. "Il y aura un tronc commun et un panel d'options à choisir, mais ces options différeront selon les établissements. Elles seront plus variées dans les grandes villes…", précise Maximilien Bereaux.



"Ce sera du jamais-vu"

Ce sera du jamais-vu. Du côté de la Somme, on avait fait une liste pour savoir combien d'établissements pourraient être tentés. Sur notre seul département, il y aura au moins 70 à 80 établissements concernés, mais des écoles auxquelles on n'avait pas pensé nous contacte pour avoir des renseignements depuis qu'on a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc ces chiffres devraient gonfler lundi", relate Maximilien Bereaux.



Suite à cette politique gouvernementale d'économies sur le dos de nos enfants, nous appelons les parents de l'ensemble des établissements de la Somme à ne pas envoyer leurs enfants à l'école ce 25 Mars !



Au programme : nuit des écoles et RIC

Lundi 25 mars de 18h à 21h aux collèges Rosa Parks d'Etouvie et de Bernaville (où se tiendront aussi des nuits des écoles)

Mercredi 27 mars de 10h à 12h sur la place de l'Hotel de Ville à Amiens et de 14h à 16h sur la place de la gare

Il ne s'agit pas là d'une grève. Les enseignants seront bien présents dans l'ensemble deslundi 25 mars 2019. Néanmoins, comme l'annonce depuis plusieurs jours le personnel enseignant et les différentes associations de parents d'élèves, un appel à la mobilisation est lancé à l'attention des parents d'élèves. "Nous les invitons à ne pas mettre leurs enfants à l'école s'ils le peuvent et à investir les locaux en signe de contestation", exposePar cette action, le mouvement entend dénoncer un parterre de réformes menées par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer synonyme d'une nouvelle baisse de moyens. Focus sur les grands axes pointés du doigt par le mouvement :Si depuis plusieurs semaines le mouvement connaissait une résonnance presque exclusive dans les collèges, face à l'afflux de témoignages émanant des établissements des 1er et 2nd degré, les parents d'élévès et enseignants de l'Académie se sont organisés lors d'une assemblée générale inter-établissements pour mener une opération commune.Cet appel du lundi 25 mars sera accompagné d'autres actions dans les semaines à venir. Dans certains établissements, et ce dès lundi, des "nuits des écoles" seront organisées. Maximilien Bereaux précise que "l'idée et d'inviter les parents d'élèves notamment à investir les locaux pour quelques heures en signe de soutien".En référence aux gilets jaunes,seront mis en place à travers la région autour de quatre grandes questions. Parmi lesquelles, "êtes-vous pour ou contre les classes de plus de 30 élèves ? ". Plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà fixés :Les résultats seront dépouillés le 30 mars place René Goblet à Amiens avant qu'une délégation ne soit envoyée à la préfecture.