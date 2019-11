Accident sur l'A1 : un car Flixbus se renverse avec 32 personnes à son bord

Un car Flixbus effectuant la liaison Paris-Londres s'est renversé ce dimanche sur l'A1, près de d’Estrées-Déniecourt et Berny-en-Santerre (Somme). L'accident a eu lieu en fin de matinée, au niveau d'une bretelle de sortie, et n'implique que ce seul véhicule. Il transportait 33 personnes à son bord (dont la conductrice), dont une trentaine qui avaient pu sortir avant l'intervention des secours. Selon le Courrier Picard , le car est sorti de sa trajectoire dans un virage, percutant la glissière de sécurité et se couchant sur le flanc. En milieu de journée, le bilan faisait état de 22 blessés dont quatre graves, selon la Préfecture de la Somme. "Des personnes de nationalité étrangère étaient présentes dans le bus", précise le communiqué.Les blessés ont été pris en charge sur place par les sapeurs-pompiers - une cinquantaine d'hommes déployés, et 10 ambulances notamment.En début d'après-midi, l'intervention était toujours en cours et les secours procédaient à l'évacuation des blessés vers les centres hospitaliers d'Amiens-Picardie et de Péronne. Il est demandé aux automobilistes d'éviter le secteur.La sortie d’autoroute n°13 a été fermée et une déviation a été mise en place au niveau de la sortie de Roye. Le trafic est très perturbé sur l’A1, selon la SANEF.Pour toute information, le public est invité à contacter le 03 22 97 80 80 (standard de la préfecture).