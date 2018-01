Accident sur l'A1 impliquant la chanteuse Jenifer : le procès renvoyé à septembre

Le procès aura à peine eu le temps de commencer... Qu'il a été interrompu. En cause, la requête des avocats des parties civiles de renvoyer l'affaire. Et ce pour deux motifs : la plainte avec constitution de parties civiles adressée au parquet ne serait jamais parvenue jusqu'au Procureur et trop de zones d’ombre subsistent dans l’enquête selon Maître Cheron, avocate de la famille de Youcef Touati.



Le procès se tiendra le 19 septembre prochain.



Rappel des faits

Dans ce drame survenu dans la nuit du 5 au 6 mars 2017 sur l'A1 dans le sens Lille-Paris à hauteur du péage Chamant, une jeune femme et le footballeur Youcef Touati sont décédés. Cette nuit là, un minibus dans lequel la chanteuse Jenifer était passagère et une C2 étaient entrés en collision.



Parmi les prévenus, Malik Dabo, 26 ans, conducteur de la C2. La justice lui reproche une vitesse anormalement lente. De plus, son permis de conduire n'était pas à jour. Lionel Saurel, 53 ans, conduisait le van de la chanteuse Jenifer. Il est poursuivi pour défaut de maîtrise du véhicule.





