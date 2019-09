Accident grave à Jenlain : un enfant de 12 ans est décédé

Il était environ 19h30 ce dimanche quand les les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux d'un accident grave à Jenlain (près de Valenciennes dans le Nord).Deux voitures sont entrées en collision sur la D649 dans le sens Maubeuge-Valenciennes. Un garçon de 12 ans est décédé sur place. Un adulte a été gravement blessé et transporté au centre hospitalier de Valenciennes. Une fillette de 13 ans, plus légèrement blessée a également été hospitalisée. Ces trois personnes étaient dans le même véhicule.Deux adultes qui se trouvaient dans l'autre voiture, choqués, ont été pris en charge par la gendarmerie. Une trentaine de pompiers sont intervenus sur cet accident grave. Un bouchon s'est formé à cet endroit et a duré plusieurs heures.