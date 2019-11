Un accident impliquant trois poids lourds a paralysé une partie de la métropole lilloise ce matin

Ce jeudi à 2 heures du matin, un accident impliquant trois poids lourds s’est produit sur le tronc commun des autoroutes A22 et A27 à hauteur de la bretelle d'accès avec la N227, au niveau de Lesquin, dans le sens Lille - Bruxelles. Une victime incarcérée a été prise en charge et transportée, dans un état grave au Centre Hospitalier Régional de Lille, par les sapeurs-pompiers du Nord.



Les deux voies d’accès à la N227 et la sortie scientifique ont été fermées. Une déviation par l’autoroute A23 a été mise en place, pendant les opérations de dépannage - deux véhicules se trouvaient encore sur les voies à 8h du matin. En tout, une douzaine de pompiers du Nord ont été mobilisés sur cet accident. Près de 100 kilomètres de bouchons cumulés, accrochages en série En conséquence, les grands axes de la métropole lilloise étaient complètement saturés ce jeudi matin. À 8h jeudi matin, on observait près de 25 kilomètres de ralentissement sur l'A1.



C'est sur ce même axe que l'on a signalé deux autres incidents qui ont compliqué un peu plus la circulation dans le sens Hénin-Beaumont / Lille : un accident survenu à Noyelles-Godault, et un véhicule en panne sur la bande d'arrêt d'urgence à hauteur de Faches-Tumesnil.



D'importants embouteillages sont venus parfaire la pagaille, en direction de Lille sur l’A25 (25 kms de bouchons), l’A23 (25 kms de ralentissements) et l’A21. À l'heure de pointe, l'autoroute A23 était également saturée en direction de Lille, depuis le secteur de Beuvry la Forêt (circulation en accordéon) et sur l’autoroute A27 en direction de Lille depuis le secteur de Camphin en Pévèle (circulation en accordéon).

Voies libérées dans la matinée La situation s'est dégagée sur les coups de 9h30, les voies de circulation (accès à la N227, sortie scientifique) ont été libérées et les autorités ont mis fin à la déviation via l'A23.



En milieu de matinée, les automobilistes connaissent toujours quelques difficultés sur l’autoroute A1 en direction de Lille depuis le secteur de Dourges, sur l’autoroute A23 en direction de Lille depuis le secteur de Beuvry la Forêt (circulation en accordéon), sur l’autoroute A27 en direction de Lille depuis le secteur de Camphin en Pévèle (circulation en accordéon)