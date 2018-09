Accident mortel de Camphin-en-Carembault : le chauffeur d'un des poids lourds placé en détention provisoire

© MAXPPP

Un chauffeur de poids lourd français âgé de 33 ans a été mis en examen pour homicide involontaire ce samedi au tribunal de Lille. Il a été placé en détention provisoire. La justice cherche à connaître son rôle exact dans l'accident mortel de Camphin-en-Carembault ce jeudi soir sur l'A1 . Un homme de 60 ans est mort sur le coup. Il conduisait une voiture qui a été broyée entre deux camions vers 18h20.Ce type d'accident est très rare. Que s'est-il passé ?Les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi le chauffeur de poids-lourd qui était derrière la voiture n’a pas du tout freiné avant de percuter la voiture, qui se trouvait à l’arrêt (avec devant elle un poids-lourd portugais, qui a éjecté les deux autres véhicules devant lui dans la violence du choc).Dans la circulation en accordéon, le chauffeur mis en cause avait laissé un espace important entre son camion et la voiture de devant, mais quand il l’a percutée,, selon une source policière.Des témoins disent avoir vu le chauffeur au téléphone. Des investigations plus profondes vont être menées pour le vérifier.En garde à vue, le chauffeur a dit avoir été surpris et est resté très vague sur le pourquoi de ce non-freinage. Des analyses concernant l'éventuelle présence d'alcool ou de drogue sont en cours.