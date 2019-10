Accident mortel en F2 à Spa-Francorchamps : Correa présente ses condoléances à la famille d'Anthoine Hubert

Le pilote américain de Formule 2 Juan Manuel Correa, impliqué dans l'accident fatal au Français Anthoine Hubert en août, a présenté ses "condoléances les plus sincères" à la famille du défunt, mardi soir sur son compte Instagram."Les cinq semaines depuis l'accident ont été très difficiles. Je veux évidemment présenter publiquement mes condoléances les plus sincères à la famille d'Anthoine Hubert", a affirmé Correa dans une vidéo tournée sur son lit d'hôpital.Le 31 août, la monoplace de l'Américain a percuté de plein fouet celle d'Hubert sur le circuit belge de Spa-Francorchamps.Correa avait été immédiatement opéré en Belgique de fractures aux jambes et d'une blessure moins grave à la colonne vertébrale. Une semaine après l'accident, il avait été transféré en Angleterre et placé dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire. Extrait du coma le 21 septembre , le pilote a été opéré avec succès de ses blessures à la jambe droite, a annoncé son entourage le 3 octobre. "Le chemin du rétablissement sera encore long", a conclu Correa dans sa vidéo.