Accident mortel à Harnes : le deuxième chauffeur interpellé a été mis en examen pour homicide involontaire

Le deuxième chauffeur interpellé et placé en garde à vue a été mis hors de cause concernant l'accident matériel initial et le délit de fuite, mais il a été mis en examen pour homicide involontaire.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Harnes : un piéton meurt après avoir été percuté par un poids lourd, le conducteur a pris la fuite

Le chauffeur a été placé sous contrôle judiciaire

À ce sujet, la rédaction vous recommande Accident mortel à Harnes : le premier chauffeur est innocenté, un deuxième est placé en garde à vue

Le deuxième chauffeur interpellé dans le cas de l'accident mortel impliquant un père de famille à Harnes, près de Lens, a été écarté de l'accident matériel initial, mais mis en examen pour homicide involontaire ce vendredi 7 août."S'agissant du décès de la victime, si l'implication du camion est désormais établie, les circonstances exactes et la responsabilité du chauffeur demeurent à éclaircir", explique le parquet de Béthune, dans un communiqué.Mardi 4 août, vers 4 heures, un homme et son fils de 18 ans avaient été alertés par des bruits dans la rue du Petit Moulin. Ils avaient constaté "qu'un camion semi-remorque avait endommagé une clôture et plusieurs véhicules et poursuivi sans s'arrêter."Les deux hommes avaient décidé de prendre leur voiture pour retrouver le chauffeur et son camion en fuite. Ils l'avaient retrouvé garé rue de Lens. Le fils avait alors apostrophé le routier qui avait "redémarré et quitté les lieux", selon le parquet. "Le jeune homme avait aperçu alors le corps sans vie de son père sur la chaussée."Le deuxième chauffeur interpellé a été présenté ce vendredi 7 août devant le juge d'instruction et "mis en examen du chef d'homicide involontaire". Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire.