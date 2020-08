Accident mortel à Harnes : le premier chauffeur est innocenté, un deuxième est placé en garde à vue

À ce sujet, la rédaction vous recommande Accident mortel à Harnes : le chauffeur suspect a été interpellé

Le déroulement des faits

À ce sujet, la rédaction vous recommande Harnes : un piéton meurt après avoir été percuté par un poids lourd, le conducteur a pris la fuite

Un deuxième chauffeur routier a été interpellé puis placé en garde à vue, plusieurs jours après l'accident qui a coûté la vie à un père de famille à Harnes, près de Lens, a indiqué le parquet de Béthune ce vendredi 7 août. Le premier chauffeur interpellé a été lui innocenté."La poursuite de l'enquête par les services du commissariat de police de Lens a permis de mettre hors de cause le chauffeur initialement interpellé" a expliqué le Parquet de Béthune dans un communiqué ce vendredi 7 août.Cette même enquête "a conduit à l'identification du camion impliqué dans le décès de la victime, dont le conducteur est actuellement en garde à vue".Le 4 août dernier, un peu avant quatre heures du matin, un père de famille et son fils de 18 ans sont alertés par du bruit dans la rue du Petit Moulin. Ils constatent "qu'un camion semi-remorque a endommagé une clôture et plusieurs véhicules et poursuit sans s'arrêter."Les deux hommes décident de prendre leur voiture pour retrouver le chauffeur et son camion en fuite. Ils le retrouvent garé rue de Lens. Le fils apostrophe le routier qui "redémarre et quitte les lieux", selon le parquet. "Le jeune homme aperçoit alors le corps sans vie de son père sur la chaussée."