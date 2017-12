Accident mortel à Sorel (80) : garde-à-vue prolongée pour le conducteur ivre

L'homme de 42 ans est entendu par les gendarmes de Péronne depuis samedi à 21 heures pour des faits graves d'homicide involontaire, délit de fuite, conduite en état alcoolique et non assistance à personne en danger.Sa garde-à-vue a été prolongée jusqu'à lundi, avant son probable défèrement devant le procureur de la République à Amiens.La collision entre la Renault Clio du gardé-à-vue et la Citroën Saxo a eu lieu peu avant 17 heures sur la RD 917. Le conducteur de la Saxo, indemne, a relaté la scène tragique à nos confrères du Courrier picard : « J’ai vu une voiture déboîter et amorcer un dépassement de plusieurs voitures. J’ai tout de suite compris qu’il roulait vite, très vite. J’ai essayé de me rabattre, mais il m’a tapé. C’était une Clio 4 noire. Je suis parti dans le champ et j’ai fait quatre tonneaux ».Malheureusement, l'accident coûte la vie à son passager et ami, un habitant de Nurlu d'une vingtaine d'années. Ce chauffeur routier était père d'une petite fille, âgée de quelques mois.Le gardé-à-vue, habitant de Chaulnes, ne s'arrête pas. Sa voiture est pourtant en piteux état, le pare-choc très endommagé et les deux pneus avant crevés. A son bord, sa fille de onze ans parvient à descendre. Un automobiliste la remarque et décide de la conduire chez le maire de Nurlu Alain Baudlot.« Elle n'était pas blessée, mais traumatisée. Elle m'a raconté que son père était ivre, qu'il venait de passer l'après-midi à boire chez un ami », nous raconte M.Baudlot, qui précise que « son grand frère, qui doit avoir seize ou dix-sept ans, avait refusé de monter avec eux. »Pendant ce temps, le père poursuit sa fuite en direction de Péronne. Il est finalement interpellé en début de soirée. Son taux d'alcoolémie alors constaté est de 0,8 g d'alcool par litre de sang, encore bien au-dessus de la limite autorisée.