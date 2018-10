Accidents sur l'A23, l'A25, la RN 356, la RN 47 : gros bouchons ce lundi matin

Sur l'A23 au niveau de Genech : 15 km de bouchon à 8h mais l'accident est terminé

Sur la N47, entre Lens et La Bassée : bouchon de répercussion sur l'A21 (une dizaine de km)

Sur la RN 227 au niveau de la courbe de Babylone : 3km de bouchon vers 8h.

Sur la N356 au niveau de la sortie Lille-Centre, une voie est neutralisée : répercussions sur l'A25 avec 25 km de bouchon

A22 : pas d'accident mais 7km de bouchon à cause de travaux

Premier jour de vacances de la Toussaint. Et encore des bouchons. Ce lundi matin, les conditions de circulation étaient difficiles autour de Lille. Notamment à cause d'accidents :Ce lundi matin, une fine pluie tombait sur la métropole lilloise, ce qui pouvait expliquer les conditions plus difficiles de circulation.