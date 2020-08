Accusation de viol : "La victime, c'est moi", estime Gérald Darmanin

🔴 EXCLUSIF. S'il admet des « dérives » et des « abus », @GDarmanin récuse le terme de « violences policières ».



Sécurité, terrorisme, présomption d'innocence… Le ministre de l'Intérieur dit tout, dans #LePoint ➡ https://t.co/3J0rWqQbV0 pic.twitter.com/CP9ZLEORLp — Le Point (@LePoint) August 5, 2020

"La victime dans cette histoire, c'est moi. C'est moi dont on salit le nom. C'est à moi qu'on prête des comportements que je n'ai jamais eus", déclare le ministre de l'Intérieur dans un entretien au Point, mis en ligne ce mercredi. "C'est difficile à vivre. Mais je n'ai pas le droit de me plaindre", ajoute l'ancien ministre des Comptes publics.Gérald Darmanin a été accusé en 2017 de viol par une femme, Sophie Patterson-Spatz, qui l'avait sollicité en 2009 lorsqu'il était chargé de mission à l'UMP (parti devenu LR) pour faire annuler une condamnation pour chantage et appels malveillants à l'égard d'un ex-compagnon.Selon ses déclarations, l'actuel ministre de l'Intérieur lui aurait fait miroiter son appui et elle se serait sentie contrainte de "passer à la casserole", ainsi qu'elle l'a expliqué aux enquêteurs. Gérald Darmanin a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec cette femme mais, selon lui, librement consentie.Classée sans suite dans un premier temps, la procédure a été récemment relancée par la cour d'appel de Paris qui a demandé début juin de nouvelles investigations."Je suis à la disposition de la justice", répète le ministre dans l'entretien, où il suggère que cette affaire soit un "passage initiatique pour ceux qui dérangent quand on fait de la politique nationale".