"Adieu Annie", suivez l'hommage à Annie Cordy en direct, samedi à 15h10

à 15h10 : suivez la cérémonie d'adieu à Annie Cordy en direct

durée de la vidéo: 02 min 02 La chanteuse belge Annie Cordy est morte • ©France 3 Nord-Pas-De-Calais

Une immense artiste populaire qui a marqué plusieurs générations de Français

En direct sur France 3 Nord Pas-de-Calais

à 17 heures : "Annie", un documentaire inédit

À ce sujet, la rédaction vous recommande "C'était une âme d'enfant", le réalisateur du documentaire sur Annie Cordy diffusé ce 12 septembre évoque son amie

© DR

Nous vous proposons de suivre sur notre antenne une émission spéciale pour suivre la cérémonie d’adieu, avec les proches, les amis, et le public de l'artiste belge.C’est en plein air, sur la butte Saint-Cassien à Cannes, que se déroulera la cérémonie d’adieu, ouverte à tous, comme l'avait souhaité l'artiste qui aimait tant son public. Hommage en chansons, prises de parole de proches et de personnalités ponctueront ce moment fort.Les journalistes de France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur , Hélène Maman et Coralie Chaillan, seront au cœur de la cérémonie pour cette émission spéciale commentée par Eric Charay et le consultant Adrien Mangano. Des images d’archives et des reportages viendront enrichir la retransmission.coproduit par la RTBF, France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, Triangle 7 et Les Films du Tambour de SoieEnfant, Cyrille Gallais ne ratait aucun passage d’Annie Cordy à la télévision. A 15 ans, il rencontre l'artiste pour la première fois et lui remet une maquette de ses chansons. Elle deviendra son amie, l’encouragera et l’accompagnera durant pus de vingt ans avec beaucoup de tendresse et une grande exigence.Pour l'anniversaire de celle qu'il admirait tant, Cyrille avait décidé de lui offrir un documentaire qu'il allait lui-même réaliser. Dans sa villa sur les hauteurs de Cannes, Annie Cordy s’est donc laissée filmer au long cours par son ami.La star s’est éteinte alors que le film était encore en montage mais ce portrait magnifique, sensible et intimiste, la fera revivre dans le cœur de chacun.