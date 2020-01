L'adolescente belge disparue depuis 3 jours a été retrouvée à Bray-Dunes

Juliette #GOORMANS a été retrouvée saine et sauve. Merci d’avoir retwitté l’avis de disparition. — Child Focus Belgique (@ChildFocusFR) January 20, 2020

Fin de l'appel à témoins. Juliette Goormans, 14 ans, disparue vendredi à Namur a été retrouvée à Bray-Dunes (Nord) dans la matinée par la gendarmerie de Ghyvelde. La police belge est venue la chercher ce lundi midi et ses parents l'ont récupérée à Coxyde, selon Focus WTV . Elle est en bonne santé. Le Parquet de Namur (Belgique) ne peut en dire plus.C'était un dossier qualifié de "très inquiétant" par le Parquet de Namur (Belgique). La jeune fille avait disparu depuis 3 jours. Elle devait se rendre à l'école mais n'y avait jamais été vue. Elle n'avait pas de téléphone portable.La jeune fille qui souffre d'un léger retard mental avait été depuis aperçue sur la côte belge à Nieuwport et Oostduinkerke, selon RTL.be . La police flamande avait pris le relais pour retrouver la jeune fille, et avait lancé à son tour un avis de recherche est maintenu. Juliette Goormans a de la famille dans le Nord et pouvait donc se trouver près de la frontière. La police nordiste avait relayé l'appel à témoins.