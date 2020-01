Aéroport Beauvais-Tillé : ouverture d'une nouvelle ligne vers Manchester

Les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, des vols au départ de Beauvais-Tillé seront assurés dès le mois de mars par Ryanair, vers la ville de Manchester. Les réservations sont possibles jusqu'en octobre 2020, dans le cadre du programme estival de la compagnie aérienne.



La ville de Manchester est située au nord-ouset de Londres. C'est la deuxième ville d'Angleterre. Ancienne ville industrielle, c'est un haut culturel et artistique du pays.



6 compagnies aériennes Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Laudamotion et SkyUp proposent près de 60 destinations à travers l'Europe et le Maghreb.