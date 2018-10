Aéroport de Bruxelles : encore 140 vols annulés ce mardi suite à la grève des bagagistes

Pour nous, le sixième jour, c'est très long et très lourd

L'aéroport international de Bruxelles-Zaventem a été cà cause de la poursuite de la grève des bagagistes, qui entrait dans son 6e jour, a indiqué un porte-parole de Brussels Airport.Le mouvement lancé jeudi par les employés de la société belgeen cette période de vacances, a estimé Laurent Levaux, le président du conseil d'administration de la société."Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter l'impact de cette action et nous nous excusons pour tout inconvénient", a annoncé mardi Brussels airport sur son site d'information aux voyageurs."Nous vous conseillons de ne pas vous rendre à l'aéroport pour récupérer vos bagages avant d'avoir été contacté personnellement", a toutefois averti la société gestionnaire de l'aéroport.Les discussions avec la direction d'AviaPartner n'ont pas donné satisfaction au personnel. "Pour nous, le sixième jour, c'est très long et très lourd. J'espère vraiment de tout coeur qu'aujourd'hui on aura un accord et qu'on pourra reprendre les travaux demain", a déclaré sur la RTBF le syndicaliste Olivier Van Camp.mais il y a quand même encore des aspects et des points cruciaux sur lesquels nous ne sommes pas d'accord", a-t-il précisé.Une trentaine de compagnies, dontsous-traitent à Aviapartner le chargement et le déchargement des bagages en soute. Aviapartner est avec Swissport un des deux prestataires opérant à Zaventem pour les bagages.