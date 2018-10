Aéroport de Bruxelles : vers la fin de la grève des bagagistes ?

Aviapartner: une partie du personnel reprend le travail https://t.co/XgFmDgX5BP — RTBF info (@RTBFinfo) 31 octobre 2018

Une centaine de vols ont encore été annulés mercredi à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem en raison d'une grève des bagagistes,, septième jour de grève des bagagistes, a indiqué un porte-parole de l'aéroport.Un projet d'accord entre les syndicats et la direction de la société de manutention aéroportuaire, a été conclu à l'aube à l'issue d'une nuit de négociations et doit être présenté à 11h aux salariés, a rapporté l'agence Belga.Selon le syndicat UBT-FGTB, le texte négocié entre la direction et les représentants des salariése, rapporte Belga.Une trentaine de compagnies, dontsous-traitent à Aviapartner le chargement et le déchargement des bagages en soute. Aviapartner est avec Swissport un des deux prestataires opérant à Zaventem pour les bagages.