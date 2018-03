Ça aurait été peut-être la dernière personne sur les 2550 habitants à qui on aurait pensé

Affaire du violeur de la Sambre : le suspect Dino Scala vu par ceux qui pensaient le connaître

Alexandre Dubuissan, ancien joueur de Dino Scala ; Pascal Bidois, Educateur au club de foot de Pont-sur-Sambre ; Yves Malezieux, Ancien président du club de foot et voisin de Dino Scala - Reportage de Naoufel El Khaouafi et Emmanuel Quinart. Montage d'Antonio Da Fonseca.

Voilà des jours qu'on les interroge, et le même constat revient : Dino Scala , l'homme que l'on soupçonne être le "violeur de la Sambre" et qui a lui-même reconnu une quarantaine de viols et agressions sexuelles , "" à Pont-sur-Sambre.Ce sont les mots d'Alexandre Dubuisson, ancien joueur du club de Pont-sur-Sambre dont Dino Scala était président jusqu'à il y a trois ans. Comme tant d'autres, il décrit "quelqu’un qui était investi dans la vie du club, dans la vie de la commune"Et il n'est pas le seul à être écœuré. Yves Malezieux, ancien président du club et surtout voisin de l'homme arrêté mercredi, ne trouve pas ses mots. Dino Scala était "pour moi, à qui je pouvais demander n'importe quoi.Encore aujourd'hui, cet habitant de Pont-sur-Sambre a du mal à y croire. ". Ça aurait été peut-être la dernière personne sur les 2550 habitants à qui on aurait pensé.""On était à des années-lumière de penser que c'était lui !" estime lui aussi Pascal Bidois, éducateur au club. "c’était quelqu’un de serviable, toujours présent, toujours une oreille pour tout le monde, pour les éducateurs, pour les joueurs."Un caractère qui tranche avec l'homme que dépeignent les médias." enrage aujourd'hui Pascal Bidois, "On est doublement frustrés parce qu’on n'a rien vu venir." "On pense connaître les gens et puis on est mis devant le fait accompli" ajoute-t-il.Au club, Dino Scala avait participé à la création d'une équipe de football féminine, mais "rien à signaler là-dessus" assure l'éducateur. Et l'actuel président du club Willy Lebrun le confirme : "C’est peut-être pour ça que ça a duré si longtemps, parce que c’est le dernier qu’on aurait soupçonné.""Quelques parents s'inquiètent un peu, se posent des questions, même s’il faut pas tout mélanger". "Il faut bien expliquer à tout le monde que ça n'a rien à voir avec nous !" s'inquiète également Pascal BidoisWilly Lebrun veut en tout cas mettre un maximum de distance entre son club et celui qui l'a autrefois présidé. ", c'est une page qui a été tournée."