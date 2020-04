Affaire Élodie Kulik : le procès en appel délocalisé à Douai, “c'est trop près” selon l'avocat de Willy Bardon

"On ne voit pas trop en quoi ça délocalise"

"La justice répond à leurs provocations", analyse Jacky Kulik

Rendez-vous en 2021 ?

Un dépaysement... à proximité. Condamné à Amiens par les Assises de la Somme pour la séquestration suivie de mort d'Élodie Kulik, Willy Bardon sera jugé en appel à Douai, dans le Nord.Le père de la victime, Jacky Kulik, a été le premier à le révéler, jeudi 17 avril sur Facebook Une information confirmée depuis, et regrettée, par l'un des avocats de la défense.Suite à la condamnation de son client à 30 ans de réclusion criminelle, Me Stéphane Daquo avait regretté que "l'émotion [ait] pris le pas sur le reste et n'a pas permis un jugement serein". Il avait fait appel et demandé que le nouveau procès se déroule loin de la Picardie, où depuis 20 ans, l'affaire est très médiatisée, ancrée dans les esprits et les coeurs.Aujourd'hui, il "ne comprend pas" le choix de Douai. "C'est même plus près de Péronne !", réagit-il, en référence à la ville où la jeune banquière Élodie Kulik travaillait et a été vue pour la dernière fois vivante, avant d'être séquestrée, violée, tuée et partiellement brûlée, sur un terrain vague.Précisément, Douai se trouve à 50 kilomètres de Péronne, contre 46 pour Amiens."On savait que la présidente de la Cour d'appel d'Amiens ne voulait pas que ça reste dans la région et on savait que c’était parti dans le Nord", raconte l'avocat.Maintenant que la décision s'est précisée, il envisage de la contester : "On va voir ce qu’on peut faire, on étudie la question."Jacky Kulik, le papa d'Élodie, reste prêt au combat, quoi qu'il arrive. "Douai ou ailleurs, pour moi il n'y a aucun problème, confie-t-il. La justice continue son travail, je suis content que ça suive et je respecte leur choix."Le mécontentement de la partie adverse ? "Rien de nouveau, ils ne manquent jamais une occasion de se plaindre, raille-t-il. Ils sont certainement les seuls à essayer encore de faire croire que Willy Bardon est innocent."Le père endeuillé pense même que le choix de Douai a été pris délibérément comme "réponse aux provocations des avocats de Willy Bardon et de Willy Bardon lui-même" : "Faut pas se moquer de la justice. À force de les mener en bateau, ils en ont eu marre."Si le lieu est désormais connu, la date du procès ne l'est pas. "Ce ne sera pas en 2020", croit savoir Me Stéphane Daquo. "Je pense que ça sera début 2021", espère Jacky Kulik. Soit plus d'un an après le procès en première instance.L'attente sera longue. Elle l'est déjà en ce moment, comme pour tout le monde, en confinement. "Ça ne se passe pas très bien pour Willy Bardon, c'est dur la détention, il pâtit de la situation", confie Me Daquo.Jacky Kulik n'a pas changé ses habitudes. C'est depuis son grand jardin, "cette chance", qu'il nous répondait par téléphone ce matin : "Quand je suis là, ça me donne beaucoup d'occupation, c'est une détente... et je ne pense à rien."