Affaire Élodie Kulik : le procès pourrait avoir lieu du 20 novembre au 6 décembre 2019

Rappel des faits

Jacky Kulik, le père d'Élodie Kulik, a annoncé hier vers 18 heures, sur la page Facebook, que le procès de Willy Bardon pourrait se tenir du2019. Contacté par téléphone, Jacky Kulik nous a confirmé l'information, "l'un de mes avocats m'a appelé hier pour me donner les dates du procès".Un procès que le père de la victime attend maintenant depuis des années. Nous avons rencontré Jacky Kulik en juillet dernier, il nous avait confié son espoir de voir enfin un procès se tenir en 2019.Élodie Kulik, 24 ans, directrice d'une agence bancaire à Péronne (80), avait été violée puis étouffée en janvier 2002. Son corps avait été retrouvé en partie calciné dans un champ à quelques kilomètres, à Tertry (80).Avant d'être tuée, la jeune femme avait eu le temps d'appeler avec son téléphone portable les pompiers qui avaient distingué, derrière la voix de la victime, au moins deux voix d'hommes avec un fort accent picard.10 ans plus tard, en 2012 l'enquête avait connu un tournant avec l'identification par recoupement d'ADN d'un suspect, Grégory Wiart, mort dans un accident de voiture quelques mois après le meurtre. Willy Bardon l'un de ses amis a été mis en examen en 2013 pour séquestration, viol et meurtre.