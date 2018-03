Affaire Rambour : la prison à perpétuité requise pour le cerveau présumé

Une histoire de famille

Christophe Rambour, c'est ce jeune homme de 25 ans, mort à Villers-Faucon en 2012, après avoir été séquestré et torturé pendant deux mois. Le corps n'a jamais été retrouvé, mais les aveux des accusés ont permis de retracer cette sordide histoire.Sans preuve et avec des déclarations décousus, le procès aura été éprouvant pour la famille de Christophe. Ses parents, qui sont venus avec un t-shirt à son effigie, ont dû écouter le récit des sévices subis par leur fils.Sur le banc des accusés, trois membres de la famille Bun, deux frères (Na Rin et Navin) et une soeur (Nari). À leurs côté, deux de leurs conjoints, Gilles Lefèvre et Coralie Sauval.Pendant deux semaines de procès, leur personnalité et leur passé ont été passés au crible, pour essayer de comprendre la mécanique qui les a poussé à un tel déferlement de haine et de violence, envers quelqu'un qu'ils considéraient comme un ami.

► RELIRE. Affaire Rambour : une mécanique collective de torture devant les Assises de la Somme



Perpétuité requise

Na Rin Bun est considéré comme le cerveau de cette affaire. L'avocate générale a requis pour lui la prison à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Pour sa femme Coralie Sauval, elle demande 10 ans. L'avocate de la jeune femme demande l'acquittement partiel.



Pour Nari et son mari, le parquet réclame 25 ans de réclusion criminelle, et 15 ans pour Navin.



Les avocats de la défense doivent désormais présenter leur plaidoiries. Le verdict devrait être rendu demain.