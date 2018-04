Agressions de médecins : le Nord est le département le plus touché

© Thomas Perroteau

Dunkerque : un médecin violemment agressé devant son cabinet par trois adolescents

Reportage de Marie-Noëlle Grimaldi et Sébastien Gurak

"Devant le cabinet médical, des jeunes faisaient du bazar, je leur ai demandé d'arrêter et. Ça a été très difficile pendant un mois mais je n'ai pas arrêté de soigner mes patients.", témoignait le docteur Pierre-Yves Goidin, généraliste à Dunkerque, en avril 2017.Ce praticien n'est pas le seul. En 2017, 108 agressions de médecins ont été déclarées dans le Nord d'après une étude de l'Ordre national des médecins publiée mercredi.(185 déclarations), derrière la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur. Le Pas-de-Calais a enregistré dix fois moins d'agressions que le Nord. Un écart à relativiser car le Pas-de-Calais compte deux fois moins de médecins que le Nord.. "Où commence l'agression ? Quand un patient nous agresse verbalement, l'agression commence. Après il y a des degrés, une escalade jusqu'à l'agression physique qui se voit.", interpelle le docteur dunkerquois Pierre-Yves Goidin sur Franceinfo Les coups et blessures représentent 8% des agressions déclarées dans le Nord en 2017. ", estime le Dr Jocelyne Gilski, référente sécurité au sein du Conseil de l’Ordre des médecins du Nord, à La Voix de Nord . Selon, tous les médecins n'ont pas le réflexe de déclarer leur agression.(50%) et se déroulent dans le cabinet. Les atteintes à la personnes représentent deux tiers des agressions, et un quart d'entre elles le sont pour vols ou tentatives de vols.Le phénomène n'est pas nouveau dans la région. Le Nord était déjà deuxième en 2013 et premier en 2015.Pour aider les médecins libéraux victimes d'agressions, la région Hauts-de-France a mis en place un numéro post-agressions depuis le 3 juillet 2017 : le