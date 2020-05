Agressions à répétition : le ras-le-bol de sapeurs-pompiers de l'Oise et de l'Aisne

😡⚠️ En pleine crise sanitaire #Covid_19 dans la nuit de dimanche les #pompiers de #VillersCotterêts #Aisne sont agressés par jets de boules de pétanque alors qu’ils éteignent un feu de poubelles #TouchePasÀMonPompier #sécurité Si on ne peut pas intervenir, qui vous protégera⁉️ pic.twitter.com/CfxCbOWbaY — SDIS de l'Aisne (@Sdis02) May 11, 2020

"Dans l'uniforme, il y a des hommes et des femmes"

Il insulte et crache sur les #pompiers...



Deux jours après la condamnation d’un individu à 17 mois de prison ferme pour agression sur les SP du centre de secours de Noailles, c’est l’équipage du #VSAV de Marseille en Beauvaisis qui fût victime d’agressions similaires. pic.twitter.com/DoPU9nxn4H — SDIS de l'Oise #TousMobilises (@SDIS60) May 13, 2020

Ne pas banaliser

De quoi décourager les pompiers

"Touche pas à mon pompier !" C'est le cri du coeur que l'on peut lire sur les comptes Twitter des différents SDIS (service départementaux d'incendie et de secours) de France. Un moyen de dire stop aux agressions de pompiers, en recrudescence depuis quelques années.Le lundi 11 mai par exemple, une équipe de sapeurs-pompiers intervient au milieu de la nuit pour éteindre un feu de poubelles à Villers-Cotterêts. En plein travail, ils sont agressés par des jets de balles de pétanque. Ce mercredi, dans le Beauvaisis, un pompier se fait cracher dessus par l'homme qu'il était en train de secourir après un accident de voiture.Pour le président du SDIS de l'Oise, Éric de Valroger, ce comportement n'est pas rare, mais il n'en est pas moins inadmissibles. "Ces dernières années, on a observé unse recrudescence des violences et des outrages. Les sapeurs pompiers sont agressés de la même manière que les policiers", explique-t-il. "En fait, on s'en prend à l'uniforme, à ce qui semble représenter l'autorité, même si le métier de pompiers n'a pas vocation à gérer l'ordre public. On s'attaque au symbole de l'uniforme, mais dans l'uniforme il y a des hommes et des femmes."Même constat dans l'Aisne, où le SDIS recense chaque année une dizaine d'agressions. Il rappelle dans un communiqué que "protéger ceux qui nous protègent, c’est notre responsabilité à tous". Outrages, menaces, violences... Éric de Valroger refuse de banaliser ces actes. "Cracher sur un pompier, ou l'injurier, ce n'est pas juste une incivilité, c'est une infraction, un outrage à une personne chargée de mission de service public."Il porte donc plainte dés qu'il en a la possibilité, pour qu'une réponse pénale soit apportée à ces agressions. "C'est avec une certaine satisfaction que nous avons pris connaissance d'une récente décision judiciaire dans l'Oise qui a traité en comparution immédiate un acte d'agression sur un pompier de Noailles. L'individu a été condamné à une peine de 17 mois de prison de ferme, une peine qui est importante et qui mérite d'être connue."D'autant que de nombreux sapeurs-pompiers sont volontaires. "C'est déjà difficile de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de pompiers volontaires, ce genre d'agressions et de maltraitances ne plaident pas en la faveur du volontariat", regrette-t-il, après nous avoir raconté l'histoire de cette femme sapeur-pompier volontaire qui a démissionné à la suite d'une agression. Et d'ajouter : "Ces actes sont d'autant plus inadmissibles dans la période actuelle, après tout ce que les sapeurs-pompiers ont traversé comme difficultés."