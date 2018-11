Macron veut étendre l'aide aux transports mise en place dans les Hauts-de-France à tout le territoire

Carburants / chèque-transport : extrait de l'interview d'Emmanuel Macron sur Europe 1



20 euros par mois

Carburants : un geste du gouvernement ?

Reportage diffusé par France 2 ce lundi

"C'est une bonne philosophie, cette aide sera défiscalisée. Il faut qu'on avance là-dessus". Emmanuel Macron a annoncé ce mardi sur Europe 1 vouloir mettre en place l'extension à l'ensemble de la France de la défiscalisation de l'aide au transport mise en place par la région Hauts-de-France.Qualifiant de "" l'aide au transport proposée par les Hauts-de-France pour ceux qui ont plus de 30 km par jour de déplacement, il a confirmé que "cette aide sera défiscalisée". A la question "sur l'ensemble du territoire ?", il a répondu "tout à fait"."Nous devons travailler avec les collectivités locales et les employeurs pour les aider. Je comprends la colère de ces concitoyens, ils se sentent pris au piège", a-t-il ajouté. Le principe de cette aide est le suivant : si vous résidez dans les Hauts-de-France,, et que vous n'avez d'autre choix que d'utiliser votre véhicule pour vous y rendre, vous pouvez bénéficier d'une aide de 20 euros par mois.. Et cette aide n'est pas cumulable avec la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule pour les trajets domicile-travail.Ce chèque-transport est testé partiellement depuis 2016 dans les Hauts-de-France et a été généralisé début 2018. 43 000 habitants des Hauts-de-France en bénéficient actuellement, selon les chiffres du Conseil régional.