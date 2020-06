Aides financières, bons plans... les jeunes de la région peuvent faire leur demande pour la Carte Génération #HDF

Les jeunes de la région Hauts-de-France peuvent, depuis le 23 juin dernier, renouveler ou faire une première demande pour obtenir la Carte Génération #HDF. Le dispositif donne le droit à de nombreuses aides et avantages aux lycéens et apprentis.

Jusqu'à 200 euros d'aides

Les réinscriptions, ou nouvelles demandes sont ouvertes : depuis le 23 juin dernier, la région Hauts-de-France invite les jeunes à commander leur nouvelle Carte Génération #HDF Elle permet de bénéficier d’aides pour l’achat de manuels scolaires ou d’équipements professionnels pour leur scolarité ou leur apprentissage.Pour obtenir le précieux sésame, un formulaire est à remplir en ligne, à cette adresse . La demande, personnelle et gratuite, doit ensuite être validée par l'établissement du lycéen ou de l'apprenti. La nouvelle carte pour l'année 2020-2021 lui sera ensuite envoyée à domicile.Pour les lycéens des filières générales, technologiques et professionnelles, une première demande leur permet d'obtenir 100 euros d'avantages auprès de nombreux commerçants et associations de la région Cinquante-cinq euros sont accordés à ceux qui ont déjà eu une carte Génération #HDF. Et, 200 euros sont crédités aux apprentis à leur entrée en première année de cycle de formation.Outre cette aide, la carte permet aussi de bénéficier de places gratuites pour des spectacles, des concerts, des films... La carte devra être utilisée avant le 30 avril 2021.