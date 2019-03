Aidez les chercheurs à retrouver la balise de ce requin-taupe, probablement échouée sur le littoral des Hauts-de-France

Association Apecs Grâce à un modèle de l'Ifremer, nous avons pu faire une simulation de la dérive de notre balise. Elle pourrait s'échouer entre aujourd'hui et lundi aux abords de la Baie de Somme, soit au sud entre...

Une espèce inoffensive et menacée

Le parcours de la balise depuis qu'elle s'est décrochée du requin-taupe le 1er mars 2019. / © APECS

© A.Rohr Apecs

C'estque lance Association pour l'étude et la conservation des sélaciens (Apecs). Un requin-taupe, équipé d'une balise depuis septembre 2018, aau début du mois de mars, au large de Cherbourg. L'association, qui a effectué une simulation de la dérive, estime qu'elle, entre Ault et Cayeux-sur-Mer ouL'Apecs lance donc un défi aux promeneurs du littoral qui s'apparente à une: si vous trouvez cette balise, contactez l'association auou sur leur page Facebook. Cet appareil est: accrochée au dos du requin pendant 6 mois, elle s'est décrochée comme prévu au début du mois rapportaient nos confrères de France 3 Normandie . Mais si l'association ne remet pas la main dessus,L'Apecs a vu la balise dériver jusqu'à Cherbourg, en Normandie, où. Depuis, l'équipe attend de la voir échouer pour recueillir des informations, notamment sur, expliquait Eric Stéphan, coordinateur de l’Apecs, à nos confrères.Ces données permettraient à l'Apecs de, en marquant plus de requins, pour estimer la taille de la population en Bretagne et savoir comment elle vit. Car cette espèce, longtemps, a fait l'objet d'une interdiction de pêche en 2010. Depuis plaisanciers et plongeurs remarquent sa présence en Bretagne, vers l'archipel des 7 îles, mais aussi sur la Côte d'Opale.Le requin-taupe, qui mesure en moyenne 2,5 mètres de long, adepuis plusieurs années. Et aucune crainte a avoir : l'animal se nourrit uniquement de maquereaux, harengs ou calmars et. Il est mêmeet de sa longue période de gestation qui fait que chaque animal donne naissance à très peu de petits au cours de sa vie.L'étude de l'Apecs permettrait donc d'. Pour apporter votre pierre à l'édifice, il suffit d'un coup de chance (ou d'une longue journée de recherche) pour enfin mettre la main sur cette balise tant recherchée.