L'air reste encore fortement pollué ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais

Vitesse réduite sur les routes

Selon l'agence ATMO Hauts-de-France, "la stabilité des conditions météorologiques (entraîne) le maintien des concentrations élevées (en particules fines NDR)". Dimanche, "au vu de la poursuite des conditions météorologiques estivales (temps sec et ensoleillé) et des modèles de prévision de la qualité de l’air, les concentrations de particules devraient se maintenir supérieures au seuil réglementaire (50 µg/m)".Les poussières en suspension trouvent pour origines principales les activités économiques (industrielles et agricoles) et le trafic automobile. Sur son site internet , ATMO Hauts-de-France classe la qualité de l'air ce samedi entre "moyen" et "mauvais" selon les villes. C'est dans le Pas-de-Calais qu'on relève les indices les plus médiocres : 8 sur une échelle de 10 à Boulogne-sur-mer, Calais, Saint-Omer, Béthune et Lens. A Arras, c'est à peine mieux, avec un indice 7.A Lille, l'indice de qualité de l'air est de 6. A Valenciennes et Valenciennes, il est de 5.Vendredi, la préfecture du Nord a pris un arrêté obligeant les véhicules à réduire de 20km/h sur les axes routiers et autoroutiers du Nord et du Pas-de-Calais. Il restera valable tout ce week-end et peut-être même au-delà.En revanche, la préfecture n'a pas prolongé ce week-end la circulation différenciée mise en place jeudi et vendredi dans douze communes de la métropole lilloise. Les véhicules affichant une vignette Crit'air 4 ou supérieure étaient alors interdits de circulation, ce qui n'est pas le cas pour ce samedi et ce dimanche.