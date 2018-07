Les aires d'autoroute font le plein en cette première vague de départs en vacances

Sur l'A1, l'autoroute la plus empruntée de France et d'Europe, l'aire d'Assevillers est la plus fréquentée.En ce premier week-end de juillet, les premiers voyageurs pour les grandes vacances viennent principalement de Hollande et de Belgique. Pour eux la route est longue et une halte s'impose, car même s'ils sont partis à 5h du matin, ils n'ont pas pu éviter les bouchons.Certains le regrettent car la fatigue est bien là et les pauses seront forcément nombreuses.Reste à occuper les enfants. Livres, DVD ou encore des jeux, les familles ont pensé à tout.Pour l'aire d'Asseviller, ce n'est qu'un tour de chauffe. Les pics de fréquentation n'arriveront que dans les prochaines semaines. Mais pas d'inquiétude, la station peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes par jour. Reportage complet sur la chaîne Youtube de France 3 Hauts-de-France.