L'Aisne et l'Oise placés en vigilance orange pour orages jusqu'à mardi

#VigilanceOrange #orages point de situation à 10h : reprise activité orageuse en milieu de journée. Fin phénomène prévue demain 12 juin à 6h. Bulletin @meteofrance complet : https://t.co/LIxnD8Hut8 pic.twitter.com/rkcD5CBYjp — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) 11 juin 2018

☔️[Vigilance orange - #Orages] Soyez prudents sur les routes !

Le département de l'#Oise est placé en vigilance #orange en raison d'un risque d'orage à compter de ce dimanche 10 juin à 18h et ce jusqu'au lundi 16h minimum. pic.twitter.com/YEeXskln0X — Préfet de l'Oise (@Prefet60) 10 juin 2018

La vigilance orange se poursuit dans les départements de l'Aisne et de l'Oise."La situation orageuse nécessite une vigilance particulière pour orages donnant d'intenses précipitations sur de courtes durées", indique la Préfecture.La vigilance orange déjà activée depuis dimanche perdure jusqu'à mardi 12 juin à 6h du matin.Les orages devraient reprendre ce lundi en milieu de journée. "Ce nouvel épisode actif orageux est plus marqué et généralisé que la veille avec surtout de forts cumuls de pluie, mais également un risque de grêle et localement de fortes rafales", précise Météo France.Les départements de la Somme et du Nord sont toujours placés en vigilance jaune. La partie Est de la Somme et l'Avesnois peuvent être localement touchés par des remontées d'orages localement forts dans l'après-midi et la soirée.