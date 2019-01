Dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, l'appel à la grève des enseignements a été peu suivi

Retrait de la réforme du lycée

2.650 suppressions de postes en France

Selon les chiffres fournis par les services de l'académie d'Amiens, le taux de grévistes dans l'enseignement du 2nd degré est de 5,12%. C'est 2,5 points de moins que le taux national de 7,64%. Tous degrés confondus, les enseignants étaient 3,29% à avoir cessé le travail ce jour (4,24% au niveau national).Ce sont surtout les enseignants de collège qui étaient mobilisés aujourd'hui. Cette après-midi, ils étaient une cinquantaine à manifester devant le Rectorat à Amiens.Plusieurs syndicats des enseignants du secondaire, dont le Snes-Fsu, Sud-Solidaires, la CGT-Educ'Action, le Snuep-FSU (pour l'enseignement professionnel), ont appelé à la grève ce 24 janvier pour réclamer le retrait de la réforme du lycée, général et professionnel, du nouveau bac et de Parcoursup, ainsi que l'arrêt des suppressions de postes et une augmentation des salaires.Le Snes évalue à près d'un tiers le taux de participation à cette grève, selon des remontées de 1.500 établissements, a indiqué à l'AFP Frédérique Rolet, sa secrétaire générale.La réforme du lycée doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine pour les élèves de classe de Première. Elle supprime les filières (Littéraire, Economique et Social et Scientifique), remplacées par un choix de spécialités. Dans deux ans, un nouveau bac sera mis en place, avec des épreuves écrites de fin d'année réduites, un grand oral et des évaluations tout au long de l'année.Pour les syndicats opposés à ce projet, le nouveau bac va prendre la forme d'"un diplôme local", qui pénalisera les jeunes scolarisés dans les quartiers défavorisés.Les organisations représentatives protestent également contre les 2.650 suppressions de postes en collège et lycée, alors que les effectifs d'élèves augmentent à la rentrée prochaine. Le ministre de l'Education déclare vouloir donner la priorité au primaire et assure que les suppressions de postes seront compensées par une hausse des heures supplémentaires effectuées par les enseignants.