L'Aisne particulièrement touché par les rafales de vent ce dimanche

#Tempête sur @hautsdefrance : les équipes d'intervention d'@enedis sont mobilisées pour réalimenter les clients au plus vite. Soyez prudents, ne touchez pas les fils à terre et signalez toute anomalie au 09 726 750 + n° du dpt @CourrierPicard @F3Picardie @aisnenouvelle pic.twitter.com/1ggOBwu2fG — Enedis en Picardie (@enedis_picardie) 10 mars 2019

Des pointes de plus de 100 km/h

Le #vent tempétueux se maintient jusqu'en début de soirée de ce dimanche sur les #hautsdefrance. Restez informés ▶️https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/7YUFMtGskA — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 10 mars 2019

Vols détournés

Parcs et jardins fermés

#AlerteOrange #VentViolent #Somme

🌬️ DIMANCHE 10 MARS 2019

🕑 DE 10H À 18H

Rafales prévues de 90 km/h à 110 km/h

🌊 Risque de vagues submersion entre 12 et 16H

🌳 Risques de chutes d'arbres : les parcs d'Amiens seront fermés au public



⚠️ Restez informés : https://t.co/RNd1fWYL7y pic.twitter.com/sqet5q6hsj — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) 9 mars 2019

En raison de la tempête qui sévit depuis 9h30 ce dimanche au-dessus des Hauts-de-France, ENEDIS a réuni une cellule de crise pour faire face à la situation.Le dernier bilan annoncé à 14h, fait état de 15 000 foyers privés d'électricité dont 7 000 dans l'Aisne, 4 000 dans l'Oise et 4 000 dans la Somme.Plus d'une centaine d'agents dont une grande partie a été appelée en renfort, est actuellement sur le terrain pour rétablir la situation. La plupart des coupures sont liées aux chutes de branches ou d'arbres. Enedis appelle à la prudence :Des rafales de vents ont été enregistrées dans la matinée à 105 km/h à Saint-Arnoult (Oise), 110 km/h à Saint-Quentin (Aisne), 109 km/h à Abbeville (Somme)...En 1h, les sapeurs-pompiers de la Somme sont intervenus plus d'une quarantaine de fois pour des arbres déracinés, des morceaux de toitures envolés ou des câbles électriques arrachés.Météo France a élargi la vigilance orange aux départements de l'Aisne et de l'Oise.Les pompiers appellent à la plus grande prudence et conseillent de ne pas sortir avant la fin de l'évènement prévu à 18h ce dimanche.et les vols détournés sur Charleroi en Belgique.les parcs et jardins municipaux sont fermés au public en raison des chutes d'arbres.