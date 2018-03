Aisne : quatre personnes intoxiquées dans un début d'incendie à l'incinérateur de Vendeuil

Vers 16h30 ce lundi 5 mars, un incendie s'est déclaré dans la station d'incinération de déchets ARF de Vendeuil, au sud de Saint-Quentin (Aisne). Le feu serait parti d'un broyeur de déchet, provoquant alors des fumées toxiques.



Arrivés sur place, les pompiers des centres de secours de Saint-Quentin, La Fère et Tergnier ont pu rapidement venir à bout des flammes, à l'aide d'une lance. 22 personnes ont dû être évacuées par mesure de sécurité. Quatre salariés de l'usine, un grutier et trois opérateurs, ont cependant été intoxiqués par l'incendie. Pris en charge par les secours, ils ont été emmenés au centre hospitalier de Saint-Quentin. Leurs jours ne sont pas en danger et ils devraient être rétablis dans la soirée.



Les pompiers procèdent au déblaiement du site, qui ne souffre que de dégâts matériels superficiels, et à sa ventilation, afin de limiter l'incidence sur l'activité de l'entreprise.