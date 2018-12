Météo France place l'Aisne, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange neige et verglas

Rester prudent en cas de déplacement

S'informer sur les conditions de circulation

Prévoir un équipement de secours en cas d'attente forcée à bord de son véhicule

Installer les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

N'utiliser pour se chauffer que des appareils dont c'est la fonction et ne pas faire usage de chauffages d'appoint à combustion en continu



Arrivées par l'ouest, les précipitations ont gagné les Hauts-de-France ce samedi, si bien qu'en fin d'après-midi, quatre départements de la région ont été placés en vigilance orange neige et verglas parreste en vigilance jaune.L'épisode s'accompagne de pluies verglaçantes et, localement, de neige. "Les températures sont souvent comprises entre -1 et 0°C et favorisent des dépôts de verglas au sol plus marqués qu'envisagé", précise le bulletin d'information."Même si ces phénomènes glissants seront temporaires, cet épisode rend les conditions de circulation routière difficiles et dangereuses et nécessite une vigilance particulière", rappelle Météo France. En fonction de l'ampleur des précipitations, des dommages sur les réseaux électriques ou de téléphonie peuvent survenir.L'organisme émet plusieurs conseils :La vigilance court jusqu'à cette nuit. Dès demain, selon les prévisions de Météo France, les températures devraient se radoucir pour repasser au positif, avec des maximales ce dimanche comprises entre 5 et 7°C.