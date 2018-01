Dans l'Aisne, les victimes du Levothyrox se serrent les coudes

Échange et entraide

L'affaire du Lévothyrox n'a pas fini de faire couler de l'encre. Le fabricant du médicament a été assigné en justice par une association de malades le 26 janvier dernier.Des effets indésirables qui sont parfois même handicapants et qui ont poussé de nombreux patients à demander que l'ancienne formule soit remise sur le marché.Une bataille judiciaire qui pourrait durer longtemps. Mais pendant ce temps-là, les victimes ont besoin de soutien. Un peu partout, des réunions s'organisent."L'objectif, c'est d'apport des choses aux gens qui sont là", explique Marie-Thérèse Picot, responsable du collectif Victimes du Levothyrox Reims Grand-Est. "On sent qu'on a une force, on s'allie tous, à croire qu'on est en guerre."