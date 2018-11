A 11 ans, Aristide veut sauver la forêt de Retz dans l’Aisne

Une pétition qui motive toute la famille d'Aristide Couderc

"J'ai d'abord fait du porte à porte dans mon village de Dampleux. Tout le monde m'encourageait et me félicitait. Même Madame le maire. Et puis rapidement j'ai compris que j'allais avoir beaucoup de signatures"

Une forêt de hêtres chargée d'histoire

"Cet endroit est un lieu de promenade pour tous. Un endroit merveilleux et je ne veux pas laisser cette forêt mourir en silence et un château sans forêt domaniale n'a plus de sens"

Du haut de ses 11 ans, Aristide a décidé d'agir pour les grands arbres de la forêt de Retz, dans l'Aisne. Et c'est pourquoi, il a lancé. Il s’adresse directement au président de la République Emmanuel Macron et au ministre de l'Environnement. Aristide réclame la protection de la forêt. Pour lui cette forêt est un patrimoine. Aristide sait que ces grands arbres ont inspiré Alexandre Dumas. L'écrivain est natif de Villers-Cotterêts. et logiquement, Aristide a intitulé sa pétition "Retz pour un, Retz pour tous", un hommage aux célèbres mousquetaires !C'est lors d’une promenade avec sa mère Juliette, qu'Aristide Couderc, 11 ans, n’a plus supporté de voir couper les grands arbres qu'il aime. Depuis 2 ans, il a constaté de nombreuses coupes qui laissaient d'énorme troncs posés sur le sol. Pour lui, petit à petit, la forêt disparaît. Il s'étonne que personne ne s'oppose à ces "coupes massives". Rapidement, il explique à ses parents qu'il veut faire "quelque chose" pour attirer l'attention sur cette situation. Soutenu par sa famille, il commence une pétition papier.Sa grande soeur Camille, lui propose alors d'utiliser un site de pétition sur internet. Une méthode beaucoup plus rapide que le papier-crayon. Soutenu par ses parents,rencontre un vrai succès. Elle a déjà récoltée prés de 600 signatures, en moins d'un mois.Mais le jeune Aristide ne se contente pas d'attendre les signatures. Il continue d'alerter sur la situation de ces arbres. L'éléve de 6éme en parle à ses camarades de son collège et de son club de handball. Tous très enthousiastes. Véronique Malarange, maire de Dampleux, l'encourage à continuer son action. Et il a aussi réussi à joindre le député de la circonscription Jacques Krabal (LREM). Un soutien qu'il espère de poids dans ce projet un peu fou. Tous les deux lui ont promis de signer sa pétition.Aristide souhaite faire classer cette forêt,"forêt d'exception". Pour lui, replanter de jeunes arbres ne suffira pas à reconstituer une forêt domaniale. Il faudra 40 à 50 ans avant de retrouver des hauteurs aussi grandes que ces arbres centenaires. Sa pétition réclame donc de protéger la forêt comme récemment le président Emmanuel Macron, en visite dans l'Aisne, a validé « l’immense chantier » de réhabilitation du château François-1er de Villers-Cotterêts.

Protéger et gérer la forêt c'est aussi l'objectif de l'ONF. L'office National des Forêt a la charge de la forêt de Retz. Celle-ci est composée essentiellement de hêtres. Une gestion établie sur plusieurs années qui tient compte des modifications des conditions de vie des arbres et des conditions climatiques qui changent.



Bertrand Wimmers, directeur de l'agence territoriale de l'ONF de Picardie précise que la coupe d'une parcelle se fait ici dans le cadre d'une "régénération naturelle". Les arbres ayant eux aussi une durée de vie limitée. On les enlève progressivement avant qu'ils soient très vieux dés que des semis naturels des fruits de l'arbre se sont installés.



"On ne coupe pas les arbres par hasard, ni en fonction du marché ni à la solde d'une commande. D'ailleurs, la surface forestière a doublé en France et la forêt de Retz reste en dessous du plan de gestion des coupes prévues. La gestion d'une forêt n'est pas un sujet facile à comprendre... " rappelle Bertrand Wimmers



Une gestion pas toujours visible à l'oeil lorsque la coupe rase est effectuée. Mais qui permet aussi à des animaux en recherche de zones forestières plus lumineuses de s'installer : insectes, papillons et certains oiseaux comme l'Engoulevent d'Europe. Les arbres coupés vont rejoindre les scieries du département et donc aussi celle de Villers-Cotterets. Des arbres qui serviront à fabriquer des charpentes ou des meubles.



Régulièrement l'ONF organise des journées de sensibilisation auprès du grand public. Chacun doit pouvoir y poser les questions et formuler ses inquiétudes. Un rendez vous que l'ONF propose à Aristide Couderc. Afin qu'il puisse continuer sereinement ses longues promenades à cheval dans la forêt de Retz. Tout comme avant lui, d'Artagnan, le plus célèbre des mousquetaires d'Alexandre Dumas !