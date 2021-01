121 personnes sur 180 testées positives à la Covid-19 dans un Ehpad de Chauny

Mercredi 6 janvier 2021, trois résidents ont été détectés positifs à la Covid-19 au sein de l'Ehpad Fontenelle, à Chauny, dans l'Aisne.

Depuis, tout est allé très vite. Ce mercredi 13 janvier, 121 personnes sont positives à la Covid-19, 90 résidents sur 111 et 31 personnels soignants sur 70.

"Nous avons immédiatement réagi avec un dépistage systématique tant des professionnels que des résidents et nous avons encore eu 2 résultats positifs aujourd'hui" explique le directeur du centre hospitalier chaunois, Laurent Schott.

"La situation est sous contrôle"

Outre les tests généralisés, la direction a dû renouveler l'équipe soignante et médicale. "On a affecté des renforts, détaille le directeur. On a procédé à des recrutements. On fait intervenir l’hospitalisation à domicile en Ehpad. On a également des étudiants infirmiers qui viennent compléter notre équipe et les personnels en bonne forme acceptent, pour beaucoup, de faire des heures supplémentaires pour nous permettre de faire face à cet épisode assez conséquent".

Avec l'hospitalisation à domicile (HAD), les résidents n'ont pas le droit de sortir et reçoivent les soins dans leur chambre. Les visites sont interdites.

À ce jour, la direction assure que la situation est sous contrôle.

Centre de vaccination toujours ouvert mais pas pour tout le monde

Si l'hôpital de Chauny a ouvert un centre de vaccination vendredi 8 janvier, les résidents ne pourront pas être piqués. La présence du virus est une contrindication à la vaccination.

"Nous avions fait le recensement des personnes âgées qui souhaitaient se faire vacciner ou des professionnels de plus de 50 ans qui souhaitaient se faire vacciner. Finalement on ne va pas pouvoir le faire mais notre centre de vaccination fonctionne très bien. Nous avons déjà 668 rendez-vous pris en l’espace de quelques jours. C'est très rapide et on a une très forte demande".

Le variant anglais suspecté

Face à la propagation rapide du virus dans la résidence, la direction indique qu'un séquençage des génomes du virus détecté doit être fait par le laboratoire du CHU d'Amiens afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas du variant anglais.